Roland D'Ieteren, une vie teintée de succès et de discrétion

L'ancien président et patron du groupe familial s'en est allé. Il laisse derrière lui une diversification et une internationalisation réussie de l'entreprise bicentenaire.

Tout un symbole, alors que la sixième génération passait le relais à la septième. Un fait rare dans le monde entrepreneurial belge qui place D’Ieteren dans le cercle restreint des "Hénokiens", ces entreprises bicentenaires et toujours sous contrôle familial . Aujourd'hui, le groupe D'Ieteren est présidé par Nicolas D'Ieteren, fils et héritier de Roland D'Ieteren. La vice-présidence est assurée par son cousin Olivier Périer, le neveu de Roland D'Ieteren, qui dirige aussi le comité stratégique.

Deux accomplissements majeurs

Il ne faudrait pas non plus oublier l’automobile, activité historique de la société et grande passion de Roland D’Ieteren depuis son plus jeune âge. Roland D’Ieteren, en plus de ses collections personnelles, détenait aussi la carrosserie italienne Touring Superleggera.