Rouler au diesel coûte 30% de plus qu'il y a 3 ans

Elle grimpe, elle grimpe la facture fiscale des conducteurs de voitures diesel. Selon les chiffres de VAB, rouler au diesel coûte désormais 30% de plus qu'en 2015; et ce uniquement sur base des taxes. À titre comparatif, notons que ces dernières ont progressé de 5% pour les véhicules essence.

La raison? En 2012, le gouvernement a introduit une série de mesures dont notamment la réforme liée à la taxe d'immatriculation . Elle se fonde désormais sur des critères environnementaux rendant de ce fait la taxe sur le diesel plus chère que sur l'essence. Ajoutez à cela un prix d'achat de facto plus élevé pour un véhicule diesel.

→ la nouvelle taxe routière, en vigueur depuis 2016, accroît encore les coûts d'un conducteur de voiture diesel de 13 à 22%. En effet, lors de la détermination de la taxe, la cylindrée du moteur et la teneur en CO2 sont prises en compte, mais plus uniquement. Le type de carburant est aussi déterminant dans le nouveau calcul. Les voitures essence bénéficient d'un bonus, là où les voitures diesel sont taxées d'un malus.

→ les droits d'accise. La VAB revient sur l'alignement progressif des droits d'accise entre l'essence et le diesel via le "système de cliquet". Il prévoit que les réductions du prix du diesel sont en partie converties en droits d'accises. De plus, d'ici cet été, les droits d'accises devraient être exactement les mêmes, de quoi renforcer la pression sur le prix du diesel. Certes les conducteurs essence continuent de payer plus compte tenu du fait que les moteurs essence consomment davantage que les moteurs diesel.