Sergio Marchionne, l'ancien patron de Fiat Chrysler, est décédé

Sergio Marchionne est un Italo-Canadien né en 1952 à Chieti (Abruzzes). Il est diplômé en philosophie et droit de l'Osgoode Hall Law School de Toronto et en économie et commerce à l'Université de Windsor. Il débute sa carrière en tant que procureur légal et avocat dans la province de l'Ontario, au Canada. Entre 1983 et 1985, Marchionne a travaillé pour le cabinet Deloitte Touche. Il travaillera pour plusieurs sociétés, dont Acklands Ltd, Lawson Group, etc. avant d'arriver en 2002, au poste de directeur général du groupe SGS de Genève, une filiale de la holding Fiat. Il se verra ensuite confier le poste de président du groupe Fiat et entre également au conseil d'administration de la société en mai 2003. Il sera nommé directeur général en 2004.