"Seuls VW et Volvo ont dévoilé des plans électriques suffisants"

Volkswagen et Volvo sont les seuls bons élèves du tableau dressé par T&E. VW a en effet opéré un virage à 180° vers l'électrique, allant de ses nouveaux modèles à son empreinte industrielle jusqu'à la production de cellules de batterie. Idem pour Volvo, qui ne vendra plus que des véhicules électriques en 2030, de quoi lui conférer de bons points dans le classement de T&E. Ford vise aussi 2030, mais "semble pris par le temps" , estime T&E.

Les constructeurs Renault et Hyundai/ Kia sont entre deux feux, avec de bonnes ventes électriques mais un plan de production qui n'est pas encore adapté, selon T&E. À noter que Renault et le groupe Stellantis doivent annoncer des nouvelles stratégies d'électrification dans les deux prochains mois.

Toyota voit rouge

Longtemps auréolé d'une première place dans les classements des constructeurs les plus propres, Toyota voit rouge dans celui-ci. Le pionnier incontesté de l'hybride a eu plus de mal à accepter les véhicules à batterie ("battery electric vehicles", ou BEV), la marque croyant plutôt dans la pile à combustible à hydrogène. "Toyota n’a pas fixé d’objectif pour 2030 et prévoit de produire seulement 10 % de BEV en 2025. On s’attend à ce que le constructeur parie sur les technologies hybrides polluantes", craint-on chez T&E.