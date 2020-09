Smart ou le gros coup de mou électrique de la pionnière

Le passage de Smart vers les véhicules entièrement électriques s'accompagne d'une grosse claque dans les ventes et d'une fermeture d'usine.

"Une nouvelle génération veut contribuer à une meilleure qualité de vie dans les villes. On est sold-out, on n’arrive pas à répondre à la demande pour nos Smart EQ." C’était le discours d'Annette Winkler , alors CEO de Smart, lors du salon de Genève 2018.

Officiellement, tout allait bien pour Smart . Pourtant, c’était un secret de polichinelle, la marque n’avait jamais été vraiment rentable et avait plutôt coûté cher en développement. Smart avait pourtant redoublé d'efforts pour réduire les coûts. Sa quatre places est par exemple produite chez Renault en Slovénie sur la même base que la Twingo.

Aujourd’hui, cette stratégie montre certaines limites . Smart coûte trop cher. En mars 2019, 50% de la filiale ont donc été vendus au groupe chinois Geely (Li Shifu). Le groupe, notamment propriétaire de Volvo, est aussi un des plus gros actionnaires de Daimler avec près de 10% des parts.

Le soutien à Smart au sein de Daimler est aussi une question de personne. Dieter Zetsche, l’ancien CEO de Daimler, est un fervent défenseur de la marque. Son successeur, Ola Källenius, verrait les choses de manière plus pragmatique.

Ventes en chute libre

"On a toujours des concessionnaires qui vendent des Smart et ils ont les voitures nécessaires", tempère Bastien Van den Moortel, porte-parole de Mercedes-Benz Cars. "On attend la nouvelle gamme qui va venir sous l’ère Geely", ajoute-t-il.