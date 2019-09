Sortie de route pour l'industrie automobile indienne

Avec dix mois consécutifs de baisse des ventes, au point de s'effondrer de 41% sur un an en août pour les véhicules particuliers, le secteur automobile indien est en pleine crise. Au banc des accusés: le ralentissement économique, les taxes et les pratiques de mobilité des jeunes générations. La ministre des Finances indienne, Nirmala Sitharaman, a suggéré mardi que ce freinage brutal était en grande partie imputable aux jeunes Indiens, qui préféreraient utiliser des applications comme Ola et Uber plutôt que d'acheter leur véhicule. Cette remarque lui a valu une volée de messages ironiques sur les réseaux sociaux, accompagnés de # tels que #BoycottMillennials.

Si les chiffres montrent que les jeunes consommateurs sont effectivement plus à l'aise avec les nouveaux moyens numériques de mobilité, les difficultés du secteur automobile indien sont bien plus larges et le chemin à parcourir s'annonce sinueux, préviennent les experts. "Je pense que le ralentissement résulte avant tout du bas niveau de consommation des ménages. La croissance des revenus a été fortement affectée ces dernières années", explique à l'AFP VG Ramakrishnan, associé du cabinet Avanteum Advisors. La troisième économie d'Asie connaît un ralentissement économique progressif depuis plusieurs trimestres, avec une croissance tombée à 5% en glissement annuel pour la période avril-juin. Si ce rythme ferait pâlir d'envie bien des nations développées, il est nettement inférieur au potentiel et aux besoins du géant d'Asie du Sud. Le chômage est à son plus haut depuis les années 1970. Les banques sont réticentes à prêter de l'argent en raison du haut niveau de créances douteuses dans leurs comptes, compliquant par là l'accès au crédit pour les consommateurs. À ces facteurs s'ajoutent des coûts de production en hausse pour mettre les automobiles en conformité avec de nouvelles normes environnementales et de sécurité, ainsi qu'une TVA de 28% sur les ventes de voitures introduite en 2017.