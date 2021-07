Stellantis accélère sa course aux étoiles dans l'électrique

Avec 30 milliards d'investissement et 55 modèles électrifiés d'ici 2025, le jeune groupe issu de la fusion de PSA et FCA accélère son électrification.

Et il s'en donne les moyens. Pas moins de 30 milliards d'euros seront investis dans l'électrification et les logiciels des voitures d'ici 2025 . Il s'agit de développer notamment des socles technologiques communs (plateformes) pour toutes les voitures électriques des 14 marques du groupe.

D'ici 2025, Stellantis poposera 55 modèles électriques et hybrides en Europe et aux USA.

Opel 100% électrique

En plus des gigafactorys que Stellantis va construire avec Saft (Total) en France et en Allemagne, une autre usine de cellules de batteries devrait être construite en Italie. La stratégie mondiale vise à disposer de plus de 260 GWh d’ici à 2030 (130 GWh en 2025). Elle s'appuiera sur cinq "gigafactories" en Europe et en Amérique du Nord. D'autres fournisseurs seront aussi sollicités pour répondre à la demande.