Tesla a produit un nombre record de voitures

Le constructeur américain de véhicules électriques haut de gamme Tesla a annoncé samedi avoir livré 241.300 voitures au troisième trimestre, soit une hausse de 20% à contre-courant d'un marché plombé par la pénurie de semi-conducteurs. Le chiffre est sensiblement supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur un peu plus de 220.000 véhicules livrés, selon plusieurs consensus.

Le constructeur a également acheminé aux clients 9.275 véhicules de ses modèles luxe S et X.

De juillet à septembre, le groupe de Palo Alto, en Californie, a livré 232.025 exemplaires de ses modèles 3 et Y, selon un communiqué. Le constructeur a également acheminé aux clients 9.275 véhicules de ses modèles luxe S et X (vendus respectivement 90.000 et 100.000 dollars pièce). Cela représente une hausse de 20% par rapport aux livraisons du deuxième trimestre, lors duquel Tesla avait franchi, pour la première fois, le seuil des 200.000 voitures livrées (201.250).

Cette progression tranche avec les résultats des autres constructeurs.