Tesla baisse le prix de la Model 3 et simplifie son offre

Le prix de la Model 3 est ramené à 38.990 dollars. Le constructeur de voitures électriques abandonne par ailleurs les versions standards des Model X et S.

Tesla a baissé, ce mardi, le prix de sa Model 3 , sa voiture électrique la plus populaire, expliquant ajuster ses tarifs "afin de continuer à améliorer l'accessibilité financière des clients." Le prix de départ de la Model 3 est ainsi ramené à 38.990 dollars .

Nous normalisons notre gamme de véhicules et rationalisons le nombre de modules de finition proposés pour les modèles S, X et 3.

Le constructeur de véhicules électriques a également abandonné les versions standard de ses voitures premium Model X et S pour simplifier son offre. Un abandon qui entraîne une hausse des prix de départ de ces deux modèles .

"Pour rendre l'achat de nos véhicules encore plus simple, nous normalisons notre gamme de véhicules et rationalisons le nombre de modules de finition proposés pour les modèles S, X et 3", a déclaré le constructeur automobile américain dans un communiqué.