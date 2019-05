Tesla coupe encore dans ses coûts

Les salariés ont été informés: un nouveau plan de réduction des coûts va être opéré chez Tesla . Certes le constructeur de véhicules électriques a levé 2,7 milliards de dollars au début du mois. Le CEO et fondateur Elon Musk avait même doublé sa participation personnelle à cette levée de fonds (25 millions). Néanmoins, Musk indique que ce nouvel apport de liquidité ne lui accorde qu'un délai de 10 mois pour atteindre l'équilibre, si rien n'est fait pour réduire les dépenses.

Stratégie en chantier

La gestion des coûts est sur la table de la direction de Tesla depuis quelque temps. En juin 2018 et en janvier 2019, les effectifs ont été réduits de respectivement 9% et 7%. Le groupe cherche aussi à améliorer ses canaux de distribution: faut-il fermer les showrooms pour se concentrer sur la vente en ligne? Tesla le croyait avant de faire marche arrière... Non sans une augmentation de prix au passage. Car garder les showrooms ouverts, cela signifie moins d'économies possibles.