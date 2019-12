Tesla couronné constructeur automobile de la décennie

Revenus, valorisation, ventes... Tesla accumule les bons points ce qui conduit Bloomberg à lui décerner le titre de constructeur automobile de la décennie.

Elle est considérée comme l'une des plus grandes surprises économiques de cette décennie par Bloomberg: l'évolution de l'action Tesla . Depuis son introduction en bourse en 2010, l'entreprise de Palo Alto superforme ses concurrents de Détroit jusqu'à Toyota City et le Wolfsburg de VW. La société créée par Elon Musk est le champion incontesté en termes de croissance des ventes, de rendement, et de valorisation à long terme pour ses actionnaires.

Certes son fondateur est souvent la risée pour sa communication, voire même pénalisé par le gendarme des marchés, la SEC, pour un tweet jugé trompeur. Ses pitreries ternissent l'image d'une société qui chaque jour gagne pourtant en confiance auprès des clients et des investisseurs. Voici pourquoi:

Les bons points de Tesla

→ Les ventes

Aux États-Unis, le Modèle 3 est désormais dans le top des ventes devant les modèles allemands ou japonais "d'entrée de gamme luxe".

Le mois dernier, Elon Musk déclarait que sa société avait reçu plus de 200.000 précommandes trois jours après le dévoilement du Cybertruck.

Depuis le lancement de la commercialisation du Model S en 2012, Tesla a vu ses ventes grimper de 52 % alors que la croissance du reste de l'industrie se situe en moyenne à 46%.

Vue en plein écran ©AFP

→ Les revenus

A ce jour aucun constructeur ne peut égaler les chiffres de croissance de Tesla: des revenus multipliés par 10 depuis 2014, avec rien que pour 2019 une progression de 14%. Les prévisions des analystes tablent pour 2020 sur une progression de 21% et de 18% en 2021. La croissance moyenne pour les 10 géants de l'automobile s'établit pour 2019, 2020 et 2021 à respectivement 1%, 3% et 4%.

→ La valorisation

Autant d'éléments porteurs pour l'action. Ce mois-ci, elle a atteint un record à 413 dollars valorisant la société à 73 milliards de dollars. Tesla vaut désormais 37% de plus que General Motor et près de deux fois plus que Ford Motor Co. Certes, Toyota (230 milliards de dollars) et Volkswagen (98 milliards) restent en tête.

→ Evolution de l'action

Au trimestre dernier, l'action Tesla s'est renchérie de 1,86 dollar, là où les prévisions les plus optimistes voyaient une perte de 24 centimes.

Au cours des six derniers mois, l'action Tesla s'est appréciée de 85%. Elle serait l'action la plus performante du S&P500 si elle y était incluse. Elle est également la n° 1 parmi les 38 valeurs du Bloomberg Intelligence Global Automobile Index.

L'hypothèse selon laquelle, l'action Tesla est la plus volatile de cet index est également démentie. Rien que cette année, l'action a gagné 22%, soit davantage que la moyenne de 14% des 10 plus grands constructeurs automobiles. En termes de rendement, Tesla s'établit à 7%, là où ses concurrents ont perdu 16%. Depuis 2017, le rendement de Tesla est de 99% contre 24% pour l'industrie.

→ Les ventes à découvert

Et pendant que Tesla reçoit toutes les attentions des médias, les transactions boursières pariant à la baisse se sont réduites à leur plus bas niveau depuis l'IPO de la société. Les investisseurs vendant l'action à découvert se raréfient. Ce type d'opération sur l'action s'est tassé à 9,2%, contre 30% en juin voire plus encore l'année précédente.

La trajectoire d'Amazon

Pour les analystes, la trajectoire de Tesla est comparable à celle d'Amazon après son IPO en 2007.

4.000 dollars Cathie Wood, CEO de Ark Investment Management, fixe à 4.000 dollars le prix cible de l'action Tesla.