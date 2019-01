Tesla déçoit avec ses livraisons trimestrielles. Le titre chute à Wall Street

Un rabais de 2.000 dollars sur la plupart des modèles

En plus de la publication de ces chiffres, Tesla a aussi indiqué que le prix des Model S, Model X et Model 3 allait être raboté de 2.000 dollars. Le but de cette ristourne est de "compenser partiellement la réduction de la déduction fiscale fédérale sur les véhicules électriques", précise le constructeur dans son communiqué. Pour rappel, en janvier l'incitant fiscal US va baisser de 7.500 dollars à 3.750 dollars.