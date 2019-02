Tesla diminue encore le prix de son 'Model 3'

Jusqu'ici Tesla promettait de vendre son Model 3 à 44.000 dollars. Ce prix, raboté il y a quelques semaines pour compenser la réduction de généreux incitants fiscaux aux Etats-Unis, est de nouveau revu à la baisse. Il retombe sous les 43.000 euros. La raison: la fin d'un système de parrainage qui permettait notamment aux nouveaux clients Tesla d'accéder gratuitement au réseau de recharge des batteries de la marque, et cela pendant plusieurs mois. En échange, les "parrains-évangélistes" étaient grassement récompensés. Un nouveau modèle sportif a même été offert à la personne ayant réussi à rameuter le plus de nouveaux clients.

Il faut dire que Tesla n'utilise pas les canaux traditionnels de promotion pour mettre en avant ses véhicules. Cette campagne de parrainage avait donc du sens, mais s'est révélée plus coûteuse que prévu. La supprimer était logique pour Elon Musk. En marge de la publication des résultats du groupe, le patron du constructeur auto avait répété la semaine dernière qu'il voulait réduire les dépenses, "tant les coûts variables que les coûts fixes" pour être bénéficiaire à l'issue de chacun des trimestres de 2019.

Pour réaliser cet objectif, Tesla compte sur l'augmentation de la production de sa berline Model 3, qu'il a commencé à expédier depuis ses lignes de production californiennes en Europe et en Asie. Le véhicule doit permettre à la marque d'élargir son public. Les analystes restent toutefois dubitatifs et attendaient en général un prix de base plus attrayant pour le Model 3, tournant autour des 35.000 dollars.