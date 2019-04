Tesla livre moins de voitures que prévu

→ Le groupe dirigé par Elon Musk a au total apporté 63.000 véhicules à ses clients au cours des trois premiers mois. Soit 31% de moins qu'au trimestre précédent et moins que les 76.000 unités attendues en moyenne par les analystes interrogés par le cabinet FactSet.

→ Pour le seul Model 3, la voiture censée transformer Tesla en producteur de masse, le groupe n'a livré que 50.900 unités, contre 54.600 anticipées par les experts du secteur. Tesla mise pourtant beaucoup sur cette voiture, plus compacte et moins onéreuse que les Model S et Model X de la marque.