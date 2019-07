Tesla livre plus de voitures au trimestre, mais pas forcément sur l'année

Tesla à contre-courant

Les constructeurs "classiques", qui produisent aussi beaucoup plus (General Motors, Fiat Chrysler, Toyota ou encore Nissan et Honda) ont, eux vu leurs ventes reculer sur les six premiers mois de l'année. Le coût plus élevé des voitures pèse encore sur un marché déjà déprimé, même si la demande pour les grosses voitures reste forte. Il y a aussi l'effet taux. Les taux d'intérêt plus élevés ont encore aussi pesé sur l'appétit des consommateurs qui doivent donc en plus faire face à des voitures plus chères.