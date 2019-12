Tesla livre ses premiers véhicules "made in China"

La Tesla "made in China" a été incluse dans une liste de véhicules pouvant être exemptés d'une taxe d'achat de 10% en Chine. Ce geste des autorités chinoises fait ainsi descendre le prix de la Model 3 autour des 50.000 dollars.

La Chine, le plus grand marché automobile mondial, est la pierre angulaire des projets de développement d'Elon Musk, le patron de Tesla. L'usine chinoise, opérationnelle depuis moins d'un an, a coûté 2 milliards de dollars et doit permettre à Tesla de faire son entrée dans le cercle des grands constructeurs auto de la planète. La "gigafactory" de Shanghai produit à présent 1.000 véhicules par semaine. Tesla veut doubler ce chiffre au cours de l'année 2020, mais de nombreux suiveurs de la marque doutent que le constructeur américain puisse atteindre aussi rapidement cet objectif.