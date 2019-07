Tesla perd beaucoup plus d'argent que prévu, l'action s'effondre

Tesla a perdu beaucoup plus d'argent que prévu au deuxième trimestre, provoquant la chute de son titre dans les transactions après-Bourse. Le constructeur américain annoncera par ailleurs le lieu de son usine européenne dans les "prochains trimestres".

Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme Tesla a perdu beaucoup plus d'argent que prévu au deuxième trimestre, ce qui entraînait un plongeon de plus de 10% de son action dans les échanges électroniques à Wall Street. Le groupe du très charismatique Elon Musk a accusé une perte nette trimestrielle de 408,3 millions de dollars, soit un déficit de 1,12 dollar par action une fois retirés les éléments exceptionnels. Ce dernier chiffre, qui fait référence en Amérique du Nord, était plus important que la perte par action de 40 cents à laquelle s'attendaient en moyenne les analystes.