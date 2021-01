Tesla prié de rappeler 158.000 véhicules aux États-Unis

L'Autorité nationale américaine de sécurité routière a demandé à Tesla de rappeler certains de ses Model S et X pour défaut de l'écran tactile.

La demande, qui date du mois de novembre, émane de l'Autorité nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) et vise les Model S produits entre 2012 et 2018 et Model X de 2016 à 2018. Tesla n'a pas encore répondu à la NHTSA, mais doit le faire avant le 27 janvier. Si le producteur n'est pas du même avis que l'autorité, il devra le motiver.