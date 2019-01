Tesla promet d'être rentable en 2019 après des résultats mitigés

Tesla a annoncé ce mercredi des résultats trimestriels mitigés et n'a pas beaucoup rassuré sur la demande pour ses voitures au moment où les crédits d'impôts accordés aux véhicules électriques par le gouvernement fédéral diminuent aux Etats-Unis. Le constructeur s'est toutefois déclaré optimiste sur sa capacité à dégager des bénéfices au premier trimestre ainsi que des profits et un flux de trésorerie positif sur chacun des autres trimestres de cette année grâce à l'augmentation de la production de sa Model 3.

Le groupe d'Elon Musk est repassé dans le vert au quatrième trimestre 2018, gagnant 139,48 millions de dollars contre une perte de 675,3 millions à la même période en 2017, pour un chiffre d'affaires plus que doublé à 7,2 millions, selon un communiqué.

Le constructeur américain de voitures électriques entend livrer entre 360.000 et 400.000 voitures cette année, une prévision légèrement en dessous des attentes des investisseurs. Le groupe a précisé que la production de la Model 3 en Californie devrait atteindre 7.000 exemplaires par semaine d'ici la fin de l'année. En incluant le site de Shanghai, il vise une production de plus de 500.000 unités pour ce modèle entre le quatrième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020.