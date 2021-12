Tesla rappelle près d'un demi-million de voitures pour des failles de sécurité

Tesla rappelle plus de 475. 000 véhicules aux États-Unis en raison de défauts techniques pouvant augmenter les risques d’accidents. En préouverture de Wall Street, le titre du constructeur de véhicules électriques reculait de 1,4%.

Tesla a décidé de rappeler plus de 475.000 de ses voitures électriques Model 3 et Model S afin de remédier à des problèmes de caméra de recul et de coffre qui augmentent le risque d'accident, a déclaré l'organisme de réglementation de la sécurité routière des États-Unis.