Tesla rate d'un cheveu son objectif de 500.000 ventes en 2020

L'entreprise californienne a battu son record de production au cours du dernier trimestre 2020, avec pas moins de 180.570 véhicules assemblés , contre seulement 139.300 au cours du premier trimestre, le précédent record. Tesla indique par ailleurs que ce résultat est une estimation conservatrice, et que le total réel pour être 0,5% plus élevé, ce qui lui permettrait d'atteindre la barre des 500.000 unités construites.

Explosion du cours de l'action

L'année 2020 a par ailleurs été très réussie pour Tesla d'un point de vue boursier: le cours de ses actions a été multiplié par près de neuf et sa capitalisation atteignait en clôture jeudi plus de 668 milliards de dollars (550 milliards d'euros), plus de six fois celle du numéro un européen de l'automobile, l'allemand Volkswagen.