Tesla va rappeler 123.000 véhicules

Le constructeur de voitures électriques américain Tesla , dans la tourmente en raison de doutes sur son avenir et d'un accident mortel impliquant un de ses véhicules autonomes, ne veut plus prendre aucun risque, et annonce le rappel de manière volontaire et préventive de 123.000 véhicules de la gamme Model S fabriqués avant avril 2016. Le groupe veut effectuer des réparations.