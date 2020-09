Tesla veut lever jusqu'à 5 milliards de dollars

Tesla prévoit de vendre jusqu'à 5 milliards de dollars d'actions, en capitalisant sur un vaste programme de vente d'actions et sur une récente fraction de son action par cinq à la Bourse de New York. Celle-ci a rendu le titre plus accessible aux salariés de l'entreprise et aux actionnaires, alors qu'il est l'un des plus élevés de Wall Street.