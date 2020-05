Tobias Moers, un "cow-boy" à la tête d'Aston Martin...

Affalterbach, 4.450 habitants, semble ne vivre que pour les grosses cylindrées. Ce gros bourg des environs de Stuttgart abrite le siège d’AMG, filiale du constructeur Mercedes-Benz depuis 1999, et seul constructeur au monde à proposer plus de 15 modèles de plus de 500 chevaux. 1.700 personnes travaillent sur le site, et lorsqu’un client australien vient en personne chercher sa commande, l’usine arbore le pavillon australien pour l’accueillir.