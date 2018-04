Tom Boonen vendeur de voitures à 3,5 millions

Faire un métier de son hobby: Tom Boonen a franchi le pas. Après une carrière de cycliste professionnel, il se lance dans la vente de voitures exclusives.

Il possède un porte-vélo américain qui s’adapte à toutes les marques de voitures de sport. Qu’il s’agisse d’une Porsche ou d’une McLaren, Tom Boonen y installe son SeaSucker pour emporter partout son vélo de course. Après avoir mis fin à sa carrière de cycliste professionnel, il se tourne aujourd’hui vers les voitures, qu’il compte vendre par l’intermédiaire de sa nouvelle entreprise IconicCars.

Vue en plein écran Dans le showroom d’IconicCars, une Ferrari Sergio de 2014, dont seules six voitures de ce type ont été produites. Celle d’IconicCars est la seule de couleur jaune. ©SISKA VANDECASTEELE

La société vend surtout des voitures dont le prix se situe entre 200.000 et 700.000 euros, mais la collection comprend quelques modèles exclusifs dont la valeur oscille entre 1 et 3 millions d’euros. La plus chère est un exemplaire unique, une Ferrari Sergio de 2014. Seules six voitures de ce type ont été produites et celle d’IconicCars est la seule de couleur jaune. Elle sera à vous pour 3,5 millions d’euros (hors taxe d’immatriculation). On peut l’admirer dans le showroom d’IconicCars, à côté d’une Bugatti Veyron, un des trois seuls exemplaires vendus en Belgique.

Après sa carrière sportive, tout le monde se demandait ce que Boonen allait faire. Il en a eu tellement marre qu’on lui pose toujours cette question qu’il a déclaré qu’il deviendrait concessionnaire belge de la marque de voitures de sport exclusives néerlandaises Donkervoort. Cela n’a étonné personne, car Boonen est un passionné de belles mécaniques. Non seulement de manière passive (sa collection personnelle est impressionnante) mais aussi active: il participera avec une Porsche à la compétition Belcar ce week-end, et embrayera ensuite avec une Chevrolet Camaro à la course EuroNascar.

Mais l’histoire de Donkervoort n’était en réalité qu’une entourloupe pour éluder la question. Et cela a marché. En secret, Boonen a travaillé à un projet bien plus ambitieux, parallèlement à son travail de relations publiques pour l’équipe cycliste Lotto-Soudal. "Nous avons commencé modestement avec la vente de voitures exclusives, mais nous voulions nous développer", explique Joeri Vanhumbeeck, CEO de Carconnex, un important importateur indépendant situé à Tirlemont.

"Je pensais à la possibilité de me lancer dans l’achat et la vente de voitures exclusives, poursuit Boonen. Je recherchais quelqu’un capable de me fournir des voitures. Et je suis tombé sur Carconnex, qui ne vendait pas encore aux particuliers, mais uniquement à des entreprises. J’ai été impressionné par leur infrastructure et leur service, et j’ai pensé que je pourrais peut-être collaborer avec eux. Chez Carconnex, IconicCars était déjà dans les starting-blocks. Ensuite, tout est allé très vite."

Boonen dirige IconicCars, avec le CEO de Carconnex, Vanhumbeeck, et son associé dans Carconnex, Steven Lismont. D’après Vanhumbeeck, les actions de la nouvelle société sont réparties de manière "plus ou moins égale" entre les trois partenaires.

Aucun des trois n’a souhaité révéler le montant de l’investissement. Mais malgré le nombre limité de voitures dans la collection – une quinzaine en tout – on peut déduire qu’il s’agit de montants importants: au moins 10 millions d’euros, plus l’investissement dans un tout nouvel entrepôt dont l’annexe sert également de showroom. La partie avant du lounge est recouverte d’un sol en bois rare. On y trouve un coin café et une salle de conférences.

Boonen: "Nous avons décidé de faire les choses de manière professionnelle dès le départ. Nous disposons ainsi d’un bel espace où nous pourrons organiser des évènements plusieurs fois par an, par exemple avec des banquiers privés et leurs clients. Nous n’avons pas regardé à la dépense."

Entretien de 77.000 euros

Ce business est gourmand en capitaux, d’autant plus qu’IconicCars est propriétaire de tous les bolides mis en vente. C’est exceptionnel dans le secteur: "La plupart des vendeurs travaillent sur base de commissions, explique Boonen. Ils savent qu’il y a quelque part une voiture disponible, et ils essaient de trouver un acquéreur. Ils prennent un pourcentage au passage. Nous travaillons différemment. Nous achetons nous-mêmes les voitures. C’est mieux, car un vendeur ne va acquérir une voiture que s’il y croit vraiment. Tous ceux qui ont un peu de logique savent que nous n’achèterons que le meilleur. "

Vue en plein écran Dans le showroom d’IconicCars, une Bugatti Veyron, un des trois seuls exemplaires vendus en Belgique. ©SISKA VANDECASTEELE

Les voitures d’IconicCars sont des véhicules neufs ou d’occasion uniques avec une histoire, par exemple des véhicules dont l’ancien propriétaire est une célébrité. Vanhumbeeck: "Nous venons d’acheter une Ferrari 488 Spider cabriolet. En principe, elle est produite en nombre illimité. Notre particularité, c’est que nous pouvons la livrer immédiatement. Si vous vous adressez à Ferrari, vous devrez attendre un an, voire un an et demi. J’imagine que quelqu’un qui souhaite profiter de sa Ferrari dès les premiers beaux jours du printemps veut en disposer immédiatement et pas dans dix-huit mois."

Boonen: "Nous achetons les Ferrari classiques pour les revendre rapidement, en un ou deux mois si possible. Avec les voitures exclusives comme la Bugatti Veyron, nous devrons probablement patienter six à huit mois avant de trouver un acheteur." Ce n’est pas étonnant pour une voiture qui coûte plus d’un million d’euros et qui, après avoir roulé trois fois à sa vitesse maximum de 400 km/h, doit retourner au garage pour un entretien de 77.000 euros. "Notre voiture vient juste d’être entretenue", assure Boonen.

La Veyron, la Ferrari Sergio et la MacLaren P1 GTR (2.689.000 euros) sont des figures de proue, mais la pièce réellement exceptionnelle de la petite collection d’IconicCars est l’Italdesign Zerouno: un petit bijou hyper rapide du créateur italien de voitures Italdesign, qui a commencé récemment à produire de petites séries de bolides. Comme la Zerouno, dont cinq maximum ont été produites, pour la coquette somme de 2 millions d’euros par voiture. L’exemplaire d’IconicCars est le tout premier, et a été assemblé et développé par les propriétaires eux-mêmes à Turin.

Ce ne sont pas des voitures pour lesquelles on trouve un amateur à chaque coin de rue. "Nous visons l’international. Nos voitures de plus d’un million d’euros seront vendues neuf fois sur dix à des clients en dehors de la Belgique. Comment les trouve-t-on? Via des célébrités! " explique Vanhumbeeck, en souriant à Boonen.

"Il est important de s’associer avec des personnes qui connaissent le secteur. Dans ma vie, j’ai déjà acheté et vendu pas mal de voitures, donc je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas, explique l’ancien champion. J’ai aussi un carnet d’adresses d’amateurs qui souhaitent et peuvent se permettre d’acheter ce type de voitures. Nous pouvons ratisser très large. On trouve des amateurs avec des profils très variés. Cela peut être un jeune de 18 ans qui a reçu de l’argent de ses parents, ou une personne de 65 ans qui a enfin décidé de réaliser son rêve."

Boonen et Vanhumbeeck réussissent parfois là où de nombreux négociants échouent, à savoir, se procurer un modèle fabriqué en un nombre très limité d’exemplaires, comme l’Italdesign. Mais Porsche et Ferrari produisent aussi ce type de voitures pour collectionneurs. Vanhumbeeck: "Prenez Ferrari. Pour acheter une TDF, il faut avoir possédé cinq Ferrari, sinon, on ne vous inscrit même pas sur la liste d’attente. Je suis sur la liste des candidats, mais je n’ai toujours pas réussi à obtenir un exemplaire." Boonen: "Même chose pour moi."