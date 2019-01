Tous les feux sont au vert pour UberX à Bruxelles

Dans son jugement le tribunal conclut qu'UberX n'est pas un service de taxis et peut donc continuer d'opérer à Bruxelles.

Plusieurs associations professionnelles et entreprises du secteur des taxis, dont la Febet, avaient introduit l'an dernier un recours en cessation des activités d'UberX à Bruxelles.

"Il convient (...) de préciser que Uber ne fournit pas de service de transport ; elle n'est propriétaire d'aucun véhicule; elle ne détient ni licence de taxi ni licence de LVC", lit-on dans le jugement, qui date du 16 janvier. Le service proposé par un chauffeur via l'application Uber ne peut dès lors être considéré comme un service de taxis, y est-il souligné.

"Les entreprises LVC n'ont aucune obligation de se connecter à l'application UberX; il n'y a aucune obligation de durée minimale de connexion; il n'y a aucun quota minimum d'heures de prestations à fournir (...); il n'y a aucun créneau horaire à respecter", liste le tribunal de l'entreprise dans sa décision. Ces sociétés ne doivent pas annoncer à l'avance quand elles comptent fournir leurs services et sont donc totalement libres d'organiser comme elles l'entendent leur temps de travail, constate encore le juge.

Enfin, l'utilisation de la technologie GPS ne peut être considérée comme l'indice d'un contrôle hiérarchique exercé par Uber, selon le juge. "Le fonctionnement du système UberX exige que l'utilisateur soit géolocalisé par le système pour que ce dernier puisse déterminer quelle entreprise LVC se trouve la plus proche de l'utilisateur et donc la plus à même de fournir le service de transport demandé, puisque les locations de véhicule ne peuvent être attribuées aux entreprises LVC que par la détermination de leur situation géographique."