Toutes les voitures de société électriques d'ici 2026? Plus facile à dire qu’à faire!

Le nouveau gouvernement veut s’attaquer de fond en comble aux voitures de société en Belgique. D’ici 2026, toutes les voitures devraient être sans émissions. Cela signifie-t-il que nous roulerons tous à l’électricité dans cinq ans? Pour l’instant, les projets sont encore très vagues, mais quoi qu’il en soit, les conséquences seront non négligeables.

La mobilité a toujours été un sujet sensible et les années à venir seront plus délicates que jamais. En tout cas, la voiture de société individuelle semble être condamnée, à moins qu’il ne s’agisse d’une voiture que l’on peut brancher dans une prise de courant. Nous ne savons cependant pas exactement ce que le gouvernement prévoit. Selon les directives européennes, nous devons également passer progressivement à la conduite sans émissions en Belgique. Mais de quel délai parle-t-on? Et comment les entreprises doivent-elles s’organiser? Il manque un cadre juridique solide pour la mobilité afin de faciliter cette transition vers l’électrique ou de remplacer les voitures de société par une alternative digne de ce nom.

Pour la plupart des entreprises, il est tout simplement irréalisable sur le plan financier de passer en une fois à 100% de voitures électriques.

En nous basant sur les propositions de loi existantes, nous pouvons supposer que seuls les véhicules électriques resteront encore déductibles à 100% dans les années à venir. En outre, les voitures de société classiques offriront de moins en moins d’avantages fiscaux. Des idées circulent également sur une taxation plus lourde des cartes carburant. En tout état de cause, il est clair qu’une pression pèse sur les entreprises afin qu’elles revoient totalement leur flotte automobile. Mais, pour la plupart des entreprises, il est tout simplement irréalisable sur le plan financier de passer en une fois à 100% de voitures électriques. Bien que des modèles moins chers apparaissent peu à peu sur le marché, les véhicules électriques restent beaucoup plus coûteux à l’achat que les voitures de société actuelles. La transition se fait déjà actuellement par un passage aux voitures hybrides.

La question est donc de savoir comment les employeurs réagiront lorsqu’ils seront dos au mur. Obligeront-ils leurs collaborateurs à rouler plus longtemps dans de vieilles voitures? Ou modifieront-ils leur politique automobile afin que moins de personnes aient droit à une voiture de société? Dans ce dernier cas, les particuliers achèteront une voiture d’occasion, ce qui ne s’inscrit pas vraiment dans la logique écologique qui sous-tend ces mesures.

La vache à lait des pouvoirs publics

Nous pensons trop souvent que la voiture de société est très avantageuse, mais beaucoup n’ont pas conscience des nombreux prélèvements répartis entre différentes parties: TVA, accises sur le carburant, TMC, taxe de circulation, cotisation CO 2 patronale, deux types de dépenses rejetées… En additionnant tout cela, une conclusion s’impose rapidement: les voitures de société sont une sorte de vache à lait des pouvoirs publics. Cela rend évidemment les véhicules électriques intéressants, car la plupart des taxes sont – pour le moment! – beaucoup moins lourdes sur ce type de voitures.

Indépendamment des avantages fiscaux, les voitures électriques ou hybrides ont le potentiel de devenir une solution intéressante à long terme. Nous n’en savons que très peu sur l’impact des frais d’entretien et de la durée de vie d’une batterie. Et comme pour toutes les nouvelles technologies, les voitures électriques sont très chères dans un premier temps, mais les prix commenceront à baisser au fil du temps. La situation semble cependant beaucoup plus complexe à court terme. L’infrastructure devra suivre. Afin de donner une chance aux véhicules électriques, il faudra installer de nombreuses bornes de recharge et l’approvisionnement en électricité devra également rester stable.

Il y a de fortes chances que la voiture de société passe de plus en plus au second plan dans l’enveloppe salariale.

Pour les pouvoirs publics, cela signifie un investissement considérable. Et ce, tandis que les revenus issus de la taxation diminuent parce que les entreprises se tournent vers des véhicules verts fiscalement intéressants. La vache à lait menace donc de se tarir à un moment où l’argent doit affluer. Devons-nous craindre une réduction des avantages fiscaux?

Nous devons également oser nous poser une autre question: la voiture électrique est-elle vraiment plus respectueuse de l’environnement? Peut-être que oui en ce qui concerne la conduite, mais le dernier mot n’a pas encore été dit sur l’ensemble du cycle de vie. Où l’électricité est-elle produite? Qu’en est-il du recyclage? De nos jours, il existe beaucoup de développements avec des combustibles fossiles aux émissions presque aussi faibles. Devons-nous tout simplement les ignorer?

Budget mobilité

Il y a de fortes chances que la voiture de société passe de plus en plus au second plan dans l’enveloppe salariale. Mais quelles sont les alternatives pour les employeurs? Le système Cash for Car disparaît par exemple à la fin de l’année. Il permettait aux salariés de renoncer avantageusement à leur voiture de société en échange d’un salaire plus élevé. Mais la cour constitutionnelle a jugé ce système discriminatoire à l’égard des collaborateurs ne disposant pas d’une voiture de société. Mais il n’existe pas encore d’alternative valable.

Les entreprises disposent toutefois de quelques options pour remplacer le système Cash for Car, mais elles sont soit très coûteuses pour l’employeur, soit moins intéressantes pour le pouvoir d’achat du travailleur. Une option reste sur la table: le budget mobilité. Comme dans le cas du Cash for Car, les collaborateurs renoncent à leur (droit à une) voiture de société et reçoivent en échange un budget à dépenser dans trois piliers, le troisième (solde en espèces) étant celui qui se rapproche le plus du Cash for Car abandonné.

Le télétravail perdurera probablement après le confinement. Il sera alors intéressant de défrayer les collaborateurs pour le télétravail, par exemple en payant la connexion internet de leur domicile.

Premièrement, l’argent (c’est-à-dire le coût total de propriété de la voiture de société à laquelle ils ont renoncé) leur permet de disposer d’une voiture plus petite ou plus verte. Notons toutefois qu’il faut déjà chercher longtemps pour trouver une voiture électrique pour ce montant. Ensuite, ce budget permet de couvrir d’autres frais, comme les transports en commun et même la location d’un appartement proche du lieu de travail. Pour finir, les collaborateurs peuvent aussi choisir de recevoir le (reste du) budget en espèces (avec seulement 38,07% de cotisations ONSS personnelles), même si ce n’est pas ce que vise le système à la base.

Les travailleurs qui n’ont pas de voiture de société pour l’instant sont à nouveau exclus de ce système. On peut donc dire que le budget mobilité est presque aussi discriminatoire que le Cash for Car. On peut supposer que le gouvernement rendra bientôt le budget mobilité 2.0 plus accessible à tous. En tout cas, la rigidité devra être supprimée avant que le système ne puisse prouver son utilité. Il suffit de constater que, jusqu’à présent, très peu d’entreprises utilisent le budget mobilité.