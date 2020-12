Toyota préfèrera louer ses voitures plutôt que les vendre...

On dit souvent que dans les compagnies japonaises, le processus de décision est plus long que chez nous, mais qu’une fois qu’une décision a été prise, la machine avance comme un seul homme avec une force implacable. Quand Toyota vous annonce une nouvelle stratégie mondiale, vous savez donc qu’elle sera structurante pour les années à venir et qu’elle sera rapidement mise en place.