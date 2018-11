Toyota rappelle près d'1 million de voitures en Europe

Le constructeur japonais rappelle plus de 1,6 million de véhicules à travers le monde, dont près de 1 million en Europe. En cause: des problèmes d'airbags.

Toyota rappelle plus de 1,6 million de véhicules dans le monde pour des problèmes d'airbags. C'est un nouveau coup dur pour le constructeur japonais, après deux rappels massifs depuis septembre.

L'Europe est particulièrement touchée puisque 946.000 véhicules européens sont concernés, essentiellement des modèles Avensis et Corolla.

Le système d'airbag devra être remplacé. "Un court-circuit interne pourrait se produire" et endommager le système, explique le groupe dans une notice d'information transmise à l'AFP. "Dans certains cas, le voyant d'alerte pourrait s'allumer" et le ou les airbags ainsi que les dispositifs qui permettent aux ceintures de se bloquer lors d'un choc violent et d'éviter la projection en avant de l'occupant "pourraient être désactivés".