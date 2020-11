Toyota relève ses prévisions annuelles

Le groupe a plus que doublé sa prévision annuelle de bénéfice opérationnel , passée de 500 à 1.300 milliards de yens. Avec un bénéfice d'exploitation de 506 milliards de yens (-23,2% sur un an), Toyota a dépassé pour le seul deuxième trimestre sa prévision annuelle initiale.

Ventes attendues en hausse aux USA et en Asie

En volume, le groupe prévoit dorénavant d'écouler 9,42 millions de véhicules (en incluant ses marques Lexus, Hino et Daihatsu) sur l'ensemble de l'exercice, soit 320.000 unités de plus que sa dernière estimation. Il est notamment plus confiant pour le volume de ses ventes sur le marché nord-américain, ainsi qu'au Japon et ailleurs en Asie.