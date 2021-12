Toyota vise 3,5 millions de véhicules électriques vendus par an d'ici à 2030

Toyota prévoit d'écouler 3,5 millions de véhicules électriques par an à partir de 2030 , et compte lancer 30 modèles de cette catégorie d'ici là, a annoncé, ce mardi, son CEO Akio Toyoda lors d'une conférence de presse à Tokyo.

Il s'agit presque du double du précédent objectif en la matière du géant automobile japonais: celui-ci tablait jusqu'à présent sur des ventes annuelles de 2 millions de véhicules électriques et à pile à combustible par an à l'horizon 2030.

La marque haut de gamme du groupe, Lexus, va devenir 100% électrique d'ici à 2030 en Europe, Amérique du Nord et Chine, soit 1 million d'unités par an, et "dans le monde entier d'ici à 2035", a précisé M. Toyoda.