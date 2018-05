Trump veut taxer l'importation de voitures

Les Etats-Unis ouvrent un nouveau front dans le combat commercial que Trump mène au nom de l'"America First" pour ramener sur le sol américain des emplois délocalisés. Après le relèvement des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium ou encore la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena) en place depuis 1994 avec le Canada et le Mexique, le président républicain s'attaque à présent au secteur automobile.

Le modus operandi est toujours le même. D'abord un 'teaser' sur son compte Twitter: une "grande nouvelle prochainement pour nos formidables ouvriers américains de l'automobile", pouvait-on y lire mercredi soir. Ensuite une communication quelque peu plus officielle: "J'ai donné instruction au secrétaire (Wilbur) Ross d'envisager de lancer une enquête 'Section 232' sur les importations d'automobiles, y compris de camions, et de pièces détachées pour déterminer leurs effets sur la sécurité nationale de l'Amérique", écrit ainsi le président Trump dans un communiqué. Aussitôt après, le département américain du Commerce a confirmé que l'enquête était ouverte.

Encore une question de sécurité nationale

L'administration Trump va donc passer au crible les importations de voitures, de camions et de pièces détachées aux Etats-Unis, une initiative susceptible de déboucher sur l'imposition de droits de douane. Dans son communiqué, le président américain souligne que "les industries de base que sont l'automobile et les pièces détachées sont cruciales pour la force de notre nation".

Les gouvernements japonais, chinois et sud-coréen, très exposés sur le marché US de la voiture, ont déclaré qu'ils suivaient la situation avec attention, et Pékin, qui voit de plus en plus dans les Etats-Unis un marché automobile à conquérir, a fait savoir qu'il défendrait ses propres intérêts. "La Chine s'oppose aux clauses sur la sécurité nationale, qui vont nuire fortement au commerce multilatéral et perturber l'ordre commercial international normal", a ainsi souligné Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du Commerce.