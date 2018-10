Umicore et BMW ensemble pour faire de l'Europe une championne des batteries

Un consortium technologique entre Umicore, BMW et Northvolt prend forme pour maîtriser toute la chaîne de valeur, de la production des cellules au recyclage des batteries pour voitures électriques.

Le groupe BMW, Northvolt et Umicore ont formé un consortium technologique afin de travailler étroitement sur le développement continu du recyclage complet et durable des cellules de batterie pour les véhicules électrifiés en Europe.

L'idée est que ce consortium puisse maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries électriques, y compris les cellules. Une compétence qui est pour l'instant concentrée en Asie, essentiellement en Corée du Sud et en Chine.

L'Europe vise à créer une industrialisation durable de l'activité batterie, "de la chimie cellulaire au développement, en passant par la production et enfin le recyclage". Cela devrait permettre de créer des emplois en Europe dans une activité de haute technologie essentielle pour rester compétitif dans la voiture de demain.

"L'objectif principal est de rendre les cellules de batterie durables en établissant une boucle de cycle de vie fermée. Cela commence par une conception de cellule recyclable et se poursuit par un processus de fabrication qui utilise principalement de l'énergie renouvelable. L'étape suivante est une longue période d'utilisation principale en tant que batterie pour la conduite, suivie éventuellement d'une autre phase d'utilisation secondaire en tant que dispositif de stockage d'énergie fixe. À la fin de son cycle de vie, la cellule est recyclée et les matières premières réutilisées, complétant ainsi la boucle", communiquent les trois sociétés.

Umicore interviendra en tant que spécialiste des matériaux pour batteries rechargeable s (cathodes et anodes). La société belge profitera du savoir-faire technologique en matière de production pour ses propres matériaux basés sur ses produits recyclés.

Umicore interviendra pour le démontage intelligent des packs batteries et la réutilisation des cellules. "Alors que la mobilité électrique continue à se développer, les besoins croissants ne se limiteront pas à l'extraction durable de matières premières: les matériaux de récupération déjà utilisés seront également de plus en plus importants pour alléger la charge de production de matières premières", communiquent les sociétés.