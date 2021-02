Umicore se cherche un CEO visant de nouveaux sommets

C’est de cette façon que'Umicore résume son exercice 2020 qui se clôture sur un ebit ajusté de 536 millions d’euros, en hausse de 5% , et légèrement supérieur aux attentes des analystes. Un dividende brut de 75 centimes d’euro sera distribué.

Le successeur de Grynberg reprendra les rênes d’un groupe qui entame 2021 avec optimisme , si la pandémie ne fait pas à nouveau des siennes, bien sûr. Umicore s’attend à une croissance substantielle de ses revenus et de ses bénéfices en 2021 , grâce à une progression dans chaque activité.

CEO de longue date

"Marc est le CEO qui sera resté à la tête d’Umicore le plus longtemps. Depuis 2008, il a façonné la stratégie d’Umicore avec vision et détermination", a déclaré le président d'Umicore et ancien CEO, Thomas Leysen.