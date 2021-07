Umicore se dote d'un spécialiste automobile comme CEO

De nationalité allemande, Mathias Miedreich, âgé de 46 ans, n’est pas vraiment une star du business. On ne sait pas grand-chose sur sa personnalité et l'annonce de sa nomination a laissé les analystes de marbre, ce lundi matin.

Une carrière dédiée à l'automobile

Mais il a un solide bagage derrière lui. Essentiellement dans l’industrie automobile où il a occupé divers postes de direction en Europe et en Asie. Titulaire d’un diplôme en commerce international de l’université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg, il a débuté sa carrière chez KPMG en 1999 et a travaillé depuis 2003 pour des géants comme Siemens VDO (électronique automobile), Continental (pneus, batteries, équipements, électroniques…) et l’équipementier automobile français Faurecia, où il a été nommé en 2013 vice-président de la stratégie et des nouvelles technologies pour l’activité «mobilité propre» avant devenir en 2019, vice-président exécutif adjoint de Faurecia Clean Mobility.