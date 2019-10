Un Zoute Grand Prix bis sera organisé à Durbuy dès mai 2020

C’est confirmé conjointement par l’organisateur du Zoute Grand Prix et par la commune de Durbuy: une édition sœur aura bien lieu début mai dans les rues de la plus petite ville de Belgique.

Le célèbre rallye knokkois porté par la famille Bourgoo aura donc bien une édition durbuysienne dès le printemps prochain . La nouvelle nous a été confirmée lors de la dixième édition du Zoute Grand Prix, le grand rassemblement côtier de voitures de sport et anciennes, qui a eu lieu le week-end dernier et a encore fait le plein.

"Que ce soit bien clair: il s’agira d’une version réduite de la concentration du Zoute. Nous avons eu plusieurs réunions avec les frères Bourgoo, les organisateurs du Zoute Grand Prix, et nous nous dirigeons vers une édition printanière qui devrait réunir une centaine de voitures, pas davantage, pour rester au gabarit intra muros de Durbuy . On n’est pas à Knokke", insiste le bourgmestre local Philippe Bontemps (cdH), qui nous précise que cette première édition sera alignée sur l’ouverture du nouvel hôtel de Marc Coucke au centre de Durbuy (ex-Jean de Bohême), programmée pour le premier week-end de mai prochain. Le parking central adjacent devrait donc tout logiquement être le point de convergence pour la future concentration durbuysienne.

Surfer sur la vague

Et dès l’an prochain, un mois après la première édition du Rallye de Durbuy, marque déposée, suivra déjà un autre rassemblement côtier exclusivement réservé aux dames: le Women Only Rally partira de Deauville pour rejoindre Knokke en passant par Le Touquet-Plage. En plein mois d’août, c’est une version intergénérationnelle, baptisée Generations Rally, qui proposera le même concept aux paires familiales père-fils ou mère-fille. Suivra bien sûr le traditionnel Grand Prix Zoute en octobre, avant la version Zoute X-Mas Rally fin décembre.

"Les salons automobiles de ce style ont de plus en plus de mal à survivre en Europe. Et nous voulons, pour les rendre pérennes, combiner ce genre de concentrations avec gastronomie et plaisir, comme nous le ferons à Durbuy avec le chef étoilé Wout Bru. Nous souhaitons montrer en nous amusant à quel point la Belgique est belle", explique le fondateur et propriétaire du concept, Filip Bourgoo, qui dirige les opérations avec son frère David.