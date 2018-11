Un audit chez Nissan pointait déjà en 2013 les paiements au cœur de l'affaire Ghosn

Cela fait maintenant 10 jours que Carlos Ghosn a été arrêté au Japon, un pays où les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 22 jours. Le parquet de Tokyo reproche au patron de l'alliance Renault-Nissan d'avoir volontairement sous-évalué sa rémunération entre 2011 et 2015. La justice nippone veut surtout comprendre pourquoi les rétributions affichées dans les rapports financiers remis au gendarme des marchés ne correspondent pas à la réalité.

Les médias japonais estiment que le montant de ces transactions immobilières a dépassé les 2 milliards de yens (15,5 millions d'euros). Quant aux droits à la plus-value, sorte de stock-options mais payés en numéraire lorsque l'action atteint un certain prix défini à l'avance, on parle d'environ 4 milliards de yens (31 millions d'euros).

Les auditeurs ont interrogé plusieurs fois la direction de Nissan au sujet d' achats de résidences luxueuses à l'étranger pour l'usage personnel de son patron et de droits à la plus-value des actions lui ayant été octroyés. Le groupe japonais lui a cependant répondu que les transactions et les communications financières du groupe étaient conformes aux règles, selon une source proche de l'enquête. Un porte-parole de la branche japonaise d'Ernst & Young a dit ne pas pouvoir s'exprimer sur des cas particuliers tandis que Nissan s'est refusé à tout commentaire.

A présent, Nissan ne semble plus couvrir Carlos Ghosn. L'entreprise s'est jointe aux accusations portées par le parquet de Tokyo sur le fait que le patron n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus et qu'il est parvenu à détourner des biens de l'entreprise à des fins personnelles. Le constructeur japonais, qui a ensuite évincé Carlos Ghosn de la présidence de son conseil d'administration, affirme que ces fraudes ont été orchestrées par Carlos Ghosn lui-même avec l'aide d'un autre administrateur, Greg Kelly.

Enquête interne chez Renault

L'avenir de Carlos Ghosn à la tête de l'alliance sera aussi discuté ce mercredi. Un réunion, prévue de longue date, avec les grands noms du groupe doit avoir lieu à Amsterdam. En détention à Tokyo depuis le 19 novembre, Carlos Ghosn a été démis de ses fonctions de président de Nissan et de Mitsubishi mais est toujours le patron aussi bien de Renault - où un tandem a été choisi pour assurer l'intérim - que de l'alliance - où une décision devrait tomber ce mercredi. Au sein de l'alliance, on veut aussi voir comment protéger les activités conjointes des répercussions de ce dossier, alors qu'une lutte d'influence se profile entre Nissan et Renault.