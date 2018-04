Un nouveau Kronos Porsche Centre en Brabant wallon

Le Kronos Porsche Centre s'installe à Gembloux, en bordure de la Nationale 24 et de l’autoroute E411, le long de la petite ceinture bordant la campus universitaire de Louvain-la-Neuve. Il ouvrira ses portes d'ici 2019.

Après Mechelen, Geel (relocalisé à Paal) et Anvers, les Porsche Centre officiels continuent leur redéploiement stratégique au niveau belge. En ce début de printemps, c’est au tour du Kronos Porsche Centre de migrer de Gembloux vers Mont-Saint-Guibert afin de bénéficier d'infrastructures flambant neuves et encore plus accessibles. C’est le quatrième garage Porsche belge que la filiale immobilière du Groupe D’Ieteren délivrera en quatre ans de temps et le trentième qu’elle détiendra en Belgique.

Pour ce dernier développement en date, D’Ieteren Immo a tout d’abord fait l’acquisition d’un hectare de terrain sis sur le domaine de l’Axisparc. "Nous avons ensuite introduit et obtenu en septembre dernier, avec le soutien des autorités communales de Mont-Saint-Guibert, les permis nécessaires. Tant les autorités locales que les riverains nous ont permis de décrocher les permis sans anicroche", précise Paul Monville, le patron de D’Ieteren Immo.

La construction a donc pu débuter fin février et devrait s’achever d’ici un an. Ce seront alors quelque 11.700 m² bâtis qui seront déployés sur le site logé en bordure de la Nationale 24 et de l’autoroute E411, le long de la petite ceinture bordant la campus universitaire de Louvain-la-Neuve.

• Au programme du Kronos Porsche Centre local: un spacieux show-room de plus de 800m² prolongé par un vaste auvent de 500m² offrant une zone de parking couvert, une réception directe, des espaces réservés à l’administration, à la vente et au service après-vente, un magasin sur deux niveaux pour le stockage et la vente de pièces détachées. Mais aussi, en back office, un atelier mécanique ultra-moderne de plus de 900 m² avec une réception directe. On ajoutera également un car-wash, une zone de stockage couverte pour 46 véhicules, accessible via une rampe intérieure, ainsi qu’une zone d’accueil moderne.

Dans le cadre de sa nouvelle vision stratégique, D’Ieteren Immo vise également à améliorer son bilan énergétique sur les sites dont elle est propriétaire. "A ce jour, le taux d’autoproduction énergétique est de l’ordre de 45% en moyenne. Avec le nouveau site de Kronos, filiale à 100% de D’Ieteren, l’ambition est que 80% de l’énergie consommée soit issue de la production du site même. Nous intégrerons donc les dernières techniques photovoltaïques permettant d’augmenter sensiblement l’autoproduction in situ. Et un projet d’éolienne est également à l’étude", détaille Paul Monville.