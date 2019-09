Un nouveau transfuge de Renault-Nissan passe à PSA

"Lorsque (le directeur général de Renault) Thierry Bolloré m'a déclaré que plus personne ne voulait travailler avec moi et que c'était la raison pour laquelle je devais quitter Renault et que je ne pouvais pas non plus aller travailler chez Nissan, ses paroles auraient pu me blesser", écrit Arnaud Deboeuf dans un message interne dont le Figaro a eu connaissance.