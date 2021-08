Un premier club à Anvers pour Lynk & Co, le "Spotify de la voiture"

Lynk & Co et ses voitures par abonnement ouvre son premier club belge, qui est son troisième en Europe. Objectif ? Faire connaître sa marque et son offre originale.

Le lieu se veut aux antipodes d'un showroom automobile classique. Le premier "club" belge de Lynk & Co a ouvert ses portes ce mercredi, en face du musée de la mode d'Anvers, dans une ancienne caserne de pompiers monumentale.

À l'intérieur, il y a bien une voiture, mais aussi des vêtements griffés, un aménagement design, un bar, etc. On se rapproche bien plus du concept store branché que du concessionnaire. Alain Visser, le Belge qui dirige Lynk & Co au sein du groupe chinois Geely, nous explique que le lieu a tout sauf vocation à vendre des voitures.

"Ce club ne doit être ni un showroom, ni un concessionnaire. On n'y vend pas des contrats ou des voitures. L’objectif primordial était de montrer qui nous sommes", dit-il. Comprenez que ces clubs sont essentiellement une dépense marketing plutôt que des points de vente.

Il s'agit pour le "Spotify des voitures" de faire connaître sa marque et son concept. Des voitures par abonnement mensuel résiliable à tout moment. L'idée est que les abonnés puissent même partager leur voiture selon leurs besoins pour faire diminuer le coût de leur abonnement de 500 euros par mois.

Ce qui rend Lynk & Co intéressant, c'est qu'il n'existe pas vraiment d'autre service similaire à l'heure actuelle. Les sociétés de location de voiture comme Avis ou Hertz s'essaient aussi à la location par mois. Est-ce que ce sont eux les vrais concurrents de Lynk & Co ? "Ce sont plus eux que les marques automobiles. Mais personne ne combine nos 4 concepts", répond Visser.

Lynk & co propose en effet son propre modèle, un SUV compact hybride qui s'appelle 01, disponible en bleu ou noir.

L'offre d'un abonnement résiliable à tout moment est aussi unique en soi. Tout comme le fait de de louer une voiture que l'on propose ensuite de sous-louer.

Enfin, le tout est complété par une sorte d'appartenance à un club Lynk & Co pour que les clients s'apparentent à une communauté, un concept très en vogue.

Tendance à l'inertie automobile

"Les membres Lynk & Co deviendront membres d'un mouvement, avec des défilés fashion, des soirées DJ, des concerts live etc.", assure le patron. Actif depuis plus de 30 ans dans l'automobile, Alain Visser s'embêtait-il ? Il avoue que l'industrie automobile, toute "forte et arrogante" qu'elle est, a une tendance à toujours faire la même chose. "Elle n'innove que sur le produit. La technologie est extrêmement importante mais c'est le service qui fera la différence", tranche Visser.

"Dans l'automobile, la technologie est extrêmement importante mais c'est le service qui fera la différence." Alain Visser CEO de Lynk & Co

Une voiture est immobile environ 96% du temps, ce qui en fait un actif très mal utilisé. Une réalité bien connue du secteur, mais qui perdure malgré tout.

Pendant la pandémie, les deux clubs déjà ouverts à Göteborg et à Amsterdam ont dû ronger leur frein. Aucun des événements n'a pu y avoir lieu. L'inauguration du club d'Anvers de mercredi est finalement le premier événement que Lynk & Co a pu organiser.

Cela n'a pas empêché la marque de connaître de beaux débuts. La pandémie a eu un effet d'accélérateur vers le tout digital. Une aubaine pour Lynk & Co qui avait déjà opté pour un modèle entièrement en ligne avec livraison à domicile. Avec leurs voitures à l'arrêt, de nouveaux consommateurs se sont questionnés sur l'intérêt de posséder une voiture, selon Visser.

En Belgique, la nouvelle marque espérait compter 500 membres d'ici fin 2021, mais elle en compte déjà 1.000, et 500 voitures roulent déjà sur nos routes. Le service est assuré par le réseau Volvo.

20.000 abonnés Lynk & Co possède déjà 20.000 abonnés en Europe dont 1.000 en Belgique, soit le double de ses objectifs de cette année.

L'objectif belge de 5.000 membres considéré comme ambitieux est désormais qualifié de "conservateur" par Visser.

Pénurie de voitures

En Europe, Lynk & Co compte déjà plus de 20.000 membres contre un objectif initial de 9.000. La société, qui ambitionne de pouvoir livrer ses nouveaux membres en trois jours, se retrouve donc face à une pénurie de voitures.

La production des Lynk & Co en Chine souffre comme toute l'industrie d'un manque de puces. Un client qui s'abonne aujourd'hui recevra sa voiture au plus tôt fin septembre.

Vue en plein écran Alain Visser ©Link & co

Lynk & Co estime que 10% des propriétaires européens seraient prêts à lâcher leur voiture pour un abonnement. En Chine, la population qui peut désormais s'offrir ses propres voitures serait beaucoup moins partante.

Lynk & Co continue donc de s'étendre en Europe. Ses marchés les plus grands sont les Pays-Bas, l’Italie, la Suède et l’Allemagne. La suite ? Les États-Unis et vraisemblablement un modèle entièrement électrique. Un autre club devrait voir le jour à Bruxelles. En attendant, un pop-up va y ouvrir cette année encore.

La rentabilité "pourrait déjà être atteinte dès 2022", nous assure Alain Visser depuis son tout nouveau club.