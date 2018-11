Une alliance en or, surtout pour Renault

L’Alliance avec un grand A est la réussite de Carlos Ghosn, peut-être encore plus que le sauvetage de Nissan. Renault et Nissan avec depuis peu Mitsubishi, c’est une affaire qui marche. Alors que le patron est dans la tourmente, la question de la transition revient sur le devant de la scène. Que va-t-il arriver au bébé de Carlos Ghosn où il était, de l’avis de tous, le ciment d’une relation déséquilibrée.

1. Des synergies en pagaille

L’alliance Renault-Nissan est un coup de génie de Carlos Ghosn en termes d’économies de coûts. Dans le secteur automobile, la recherche et le développement coûtent très cher. L’assemblage automobile fonctionne avec énormément de pièces achetées à des sous-traitants. Dans les deux cas, le volume est donc très important pour générer des économies substantielles.

Déjà importante, l’alliance s’est renforcée avec la prise de contrôle de Mitsubishi Motors Corporation par Nissan, à la fin de l’année 2016. En 2017, le regroupement des trois entreprises leur a permis de dégager des synergies substantielles qui ont atteint 5,7 milliards d’euros en 2017. "Les synergies continueront d’augmenter dans les années à venir, alimentées par la convergence renforcée de l’alliance: nous partagerons davantage de sites industriels, de plateformes véhicules et de technologies, tout en profitant de la présence des trois entreprises sur les marchés matures ou émergents. Nous confirmons notre objectif de générer plus de 10 milliards d’euros de synergies annuelles d’ici fin 2022", indiquait l’alliance en juin.

2. Carlos Ghosn, indispensable?

La question est de savoir si ce plan peut tenir la route sans Carlos Ghosn qui en est le grand artisan. Nissan se veut rassurant. "Le partenariat de l’alliance ne sera pas impacté par cet événement", a assuré le CEO de Nissan, Hiroto Saikawa.

"À l’avenir, nous devons nous assurer de ne pas, de ne pas nous appuyer sur un individu en particulier." Hiroto Saikawa CEO de Nissan

Le marché n’est pas convaincu et n’aime certainement pas l’incertitude que générerait le départ de Carlos Ghosn, surtout pour Renault. Vénéré au Japon après avoir sauvé Nissan de la faillite, il est aussi l’un des rares managers à avoir réussi un mariage heureux entre deux groupes européen et japonais. Plusieurs s’y sont cassé les dents auparavant, comme quand Daimler a tenté de reprendre Mitsubishi. Un mariage coûteux, raté et duquel il ne reste que la marque Fuso dans le giron allemand.

Qui à part Carlos Ghosn peut aujourd’hui être légitime à la fois au Japon et en France? Bien conscient que le mandat de Ghosn, entamé pour quatre ans serait a priori le dernier, l’État français, qui détient 15% et 22% des droits de vote chez Renault, a nommé Thierry Bolloré, cousin éloigné du capitaine d’industrie Vincent Bolloré, comme directeur général délégué (COO) de Renault.

C’est lui l’héritier désigné, mais il devait avoir quatre ans pour enfiler le costume de grand patron. Un départ de Ghosn arriverait peut-être trop vite. Le risque est d’assister à une lutte de pouvoir entre les hommes forts au sein des différentes marques de l’alliance automobile.

3. Le premier "groupe" mondial

L’alliance est constituée d’entreprises distinctes et liées par des participations croisées non majoritaires. Renault détient 43,4% de Nissan qui possède 15% du groupe au losange. Depuis 2016, Nissan possède aussi 34% de son compatriote Mitsubishi. Elle se targue d’être le premier constructeur automobile au monde avec 10,6 millions de voitures et véhicules utilitaires écoulés en 2017. Elle a d’ailleurs dépassé d’une centaine de milliers d’unités le groupe Volkswagen et Toyota. Les synergies industrielles sont déjà bien établies et ne se déferont pas d’un coup de cuiller à pot.

4. Vache à lait

Pour l’État français, Renault est une participation qui fait des petits. Dans son programme de désengagement d’actifs, l’État a cédé 4,1% du capital de Renault, il y a un an. De quoi générer 1,53 milliard d’euros il y a un an. Avec ses 15% au sein de la société, L’État français touche encore d’importants dividendes de Renault qui est l’une des douze grandes sociétés cotées dans lesquelles l’État est actionnaire. "Comme actionnaire de référence de Renault, notre première préoccupation est la stabilité de Renault et la consolidation de l’alliance entre Renault et Nissan", a dit le ministre français des Finances, Bruno Lemaire lors d’une conférence de presse à Bruxelles, ce lundi.

5. Nissan deux fois plus profitable