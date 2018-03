Une année de gros travaux chez D'Ieteren

Carglass s'étend

"Sur une base comparable, notre croissance des profits dans Belron devrait être à un chiffre élevé", explique Axel Miller pur 2018. Belron bénéficie de sa position sur ses différents marchés. De plus en plus de pare-brises doivent être adaptés aux technologies d'assistance à la conduite. "C’est beaucoup plus compliqué à remplacer et donc plus de travail. Nous avons un avantage par rapport à la compétition qui n’a pas notre savoir-faire en la matière", insiste le patron.