Une augmentation des voitures de société en vue

Plusieurs facteurs jouent. Il y a d'abord l'expansion des entreprises, qui se traduit par davantage de voitures. Mais aussi les plans cafétérias, qui permettent d'échanger une partie de son salaire contre divers avantages comme la voiture. Ensuite, la guerre des talents fait rage pour de plus en plus de fonctions et donc les entreprises proposent des voitures de société à davantage d'employés. "Les sociétés pensent qu’elles vont avoir besoin de plus de voitures de société. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’elles vont effectuer moins de kilomètres et qu'elles seront de plus en plus vertes", résume Yves Ceurstemont, responsable de l’Arval Mobility Observatory.