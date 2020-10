Une belle prime de départ pour Axel Miller chez D'Ieteren

Axel Miller a bénéficié d'un joli parachute doré, de près d'une fois et demie sa rémunération annuelle, lors de son départ en tant que CEO D'Ieteren.

En avril 2019, lorsqu'Axel Miller a quitté le holding coté D'Ieteren, cela ne s'est pas fait dans les meilleurs termes. D'Ieteren indiquait alors que leurs visions respectives du "style de leadership" ne coïncidaient plus. Et dans son rapport annuel 2019, D’Ieteren ne remercie pas Miller, qui a dirigé l'entreprise pendant près de six ans.