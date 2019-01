Une grève en Hongrie menace l'approvisionnement d'Audi Brussels

Un conflit social dans l’usine Audi hongroise de Gyor gagne en intensité. L’usine est l’une des plus grandes d’Audi et emploie 13.000 personnes. Plus de 4.000 personnes sont en grève, dans un mouvement qui a débuté mardi passé. La grève porte principalement sur une augmentation des salaires et d’autres avantages.