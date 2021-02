Une puce vous manque et tout est bloqué

Les pénuries ont souvent fait l’actualité ces derniers mois. On a parlé seringues, masques ou même papier-toilette. Mais à l’heure où la tant attendue relance est sur toutes les lèvres, c'est une nouvelle pénurie plus discrète qui frappe. Il s’agit d’ un composant dont on oublie souvent la présence, mais qui est dans la plupart des objets électroniques que nous utilisons au quotidien : les puces ou semi-conducteurs. Tout ce qui est électronique en utilise et la crise a fait exploser la demande. Elles sont partout, évidemment dans les smartphones, les ordinateurs, les machines à laver, les télévisions, mais aussi les voitures.

Nous faisons mine de découvrir que l’approvisionnement en puces électroniques est un enjeu majeur. Mais c’était déjà le cas hier et avant-hier. Nos entreprises dépendent de fournisseurs principalement asiatiques, qui, face à la forte demande actuelle, ne peuvent honorer toutes les commandes et font des choix. Au-delà du simple mécanisme de l'offre et de la demande, cette situation révèle notre manque de souveraineté dans le domaine. L’Europe a accepté cette dépendance électronique envers le continent asiatique et, dans une moindre mesure, américain, et se réveille aujourd’hui asphyxiée par un secteur qui se consolide de plus en plus. Cocorico, la Belgique possède un champion en la matière avec Melexis, mais face à l'appétit des géants du secteur, combien de temps restera-t-il encore sous pavillon belge ?