VW, Ford, Opel… un tiers du marché automobile boude le salon de Paris

On ne vous le dira jamais aussi franchement, mais à une semaine de l’ouverture du Salon de l’auto de Paris (le 2 octobre pour la presse, le 3 pour le grand public) c’est un peu la Bérézina. Fiat, Opel, Ford, Jeep, Nissan, Alfa Romeo, Volvo, Mazda, Mitsubishi et même Volkswagen ne seront pas présentes cette année au Mondial de l’auto de Paris.

Ils n’ont plus peur de remettre en cause l’existence même des salons. Certains estiment que les budgets marketing peuvent être mieux utilisés en ligne ou via des événements propres. Volvo est le cas le plus extrême.