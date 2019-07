VW et Ford en passe de s'unir dans l'électrique

On savait Ford et VW en discussions pour unir leurs forces dans le développement de véhicules électriques et autonomes. Ils devraient dévoiler leurs cartes ce vendredi au cours d'une conférence de presse.

C'est le jour j pour les constructeurs automobiles Ford et Volkswagen . Mi-juin, ils annonçaient être proches d'un accord pour collaborer au développement des voitures autonomes et électriques. Une conférence de presse est désormais prévue ce vendredi à New York.

Il ne s'agira pas d'une première collaboration pour les deux constructeurs. En janvier, ils avaient déjà annoncé une "alliance" pour la production de fourgons et de pick-ups, la production de VW dans les usines américaines de Ford et un coup de pouce du constructeur allemand pour le déploiement sur le marché européen de l'américain.

Aujourd'hui, Ford et Volkswagen annoncent comme objet de la conférence de presse du jour: "une mise à jour de cette alliance globale". Jim Hackett, le PDG de Ford, et Herbert Diess, le patron de VW, seront tous deux présents.

Investissement dans Argo AI

Selon certaines sources, VW devrait annoncer un investissement dans Argo AI, filiale de développement des technologies autonomes du groupe américain. Cet investissement valoriserait Argo à 7 milliards de dollars. Par ailleurs, VW intégrerait dans Argo son unité de conduite autonome intelligente. Au final, le géant allemand aux multiples marques deviendrait le deuxième actionnaire d'Argo AI derrière Ford.

Volkswagen pourrait aussi partager sa plateforme de voitures électriques avec Ford.