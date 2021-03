Véhicules électriques: les constructeurs passent à la vitesse supérieure

VW et BMW ont fait part de fortes ambitions concernant le déploiement de leurs flottes électrifiées. Mais l'infrastructure publique pourra-t-elle suivre la révolution électrique?

Ce mardi, une annonce du constructeur automobile allemand Volkswagen a eu l'effet d'une bombe. "Au plus tard en 2025, le groupe veut devenir leader mondial du marché de la mobilité électrique." Par ces mots, faisant suite au communiqué du groupe dévoilant son intention d'ouvrir six usines européennes de cellules de batteries d'ici 2030, le constructeur a confirmé son intention de s'attaquer à Tesla dans l'industrie de la mobilité électrique. En chiffres, Volkswagen a déclaré vouloir vendre, en 2021, 1 million de voitures électrifiées, contre 422.000 l'an dernier. Aussi, 46 milliards seront investis dans la filière en cinq ans par le groupe, qui espère devenir le leader du marché entre-temps.

À peine le marché avait-il eu le temps de digérer la nouvelle – le titre VW décollant au passage en bourse – que le constructeur BMW décidait d’emboîter le pas à son homologue allemand. Ce mercredi, en marge de la publication de ses résultats, le groupe bavarois a dévoilé sa stratégie en matière d'électrification, annonçant au passage vouloir vendre quelque 10 millions de véhicules 100% électriques sur les 10 prochaines années. En guise d'étape intermédiaire, BMW table sur deux millions de véhicules électriques sur les routes fin 2025.

Plus tôt cette année, le constructeur suédois Volvo avait déjà déclaré qu'il ne produirait plus que des véhicules électriques à compter de 2030.

Boom électrique

Mille fois prédit, le boom du véhicule électrique est désormais visible à l'horizon. À court terme, même. Ce sont donc les constructeurs qui auront pris les devants dans la révolution électrique. "Ils font face à tellement de demandes d'investissements qu'il est temps de faire des paris", observe Eric Desomer, expert de l'industrie chez Deloitte. Clé de voûte de la transition énergétique, l'électrification de la mobilité semble ici s'accélérer. Rappelons que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que, pour décarboner l'économie mondiale, 50% des véhicules vendus dans le monde devront être électriques d'ici 2030.

"On constate que les choses s'accélèrent réellement. La fenêtre d'opportunité pour les voitures à moteurs conventionnels se réduit considérablement. Le véhicule électrifié est en passe de devenir la norme", commente Eric Desomer. Un boom, certes, mais encore faut-il que les consommateurs suivent le mouvement. Et ici, le prix reste encore un frein à l'adoption massive de l'électron. Or ce qui inquiète plus les observateurs du secteur est la capacité du réseau électrique à intégrer cette mobilité transformée. "Aujourd'hui, ce sont des consommateurs aisés qui achètent des véhicules électriques et les rechargent directement à leur domicile. Pour que l'envolée finale s'opère, il faudra inévitablement une évolution des infrastructures publiques, de sorte que tout le monde puisse recharger sa voiture", souligne encore l'expert.

Le réseau belge préparé

Cette question, les acteurs énergétiques belges n'ont pas attendu les annonces de VW et BMW pour se la poser. En effet, une étude de l'association des gestionnaires de réseau, Synergrid, s'était penchée sur la question en 2019, avec pour objectif d'aider les gestionnaires à définir leur stratégie en la matière. "L'étude montre qu'à partir du moment où on étend les recharges de véhicules dans le temps et dans l'espace, cela ne représente pas de problème pour le réseau", résume Jean Fassiaux, le porte-parole du gestionnaire belge du réseau de transport d'électricité, Elia.

Même son de cloche chez le gestionnaire du réseau de distribution bruxellois, Sibelga, où on affirme que "le réseau est prêt jusqu'à l'horizon 2030". Suite aux résultats de l'étude Synergrid, l'entreprise a décidé d'installer 400 points de recharge supplémentaires à Bruxelles d'ici 2022, s'ajoutant ainsi aux 300 actuels.

Notons que, le scénario le plus optimiste de l'étude quant au déploiement du véhicule électrique suppose que 1,5 million de voitures rechargeables sur secteur (hybrides plug-in y compris) circuleront en Belgique en 2030 et 4 millions en 2050.

Favoriser les comportements vertueux

Si l'on en croit Sibelga, Bruxelles serait donc prête à accueillir jusqu'à 30% de véhicules électriques en plus, et ce, sans investissement majeur d'ici 2030. "À partir de là, il faudra se préparer à piloter les bornes de recharge qui seront installées", pointe Mehdi Khrouz, responsable de la stratégie et de l'innovation chez Sibelga. "La gestion intelligente de la recharge sera la clé. Il faudra aussi inciter les clients à adopter des comportements vertueux de manière que la consommation ait lieu lorsque électricité est produite", poursuit-il.

En clair, il s'agira de s'adapter à l'intermittence des capacités de production renouvelables afin de ne pas saturer le réseau. Dans cette optique, le déploiement des compteurs intelligents sera également indispensable.

Concrètement, un Bruxellois parcourt en moyenne 30 km par jour en voiture. "Si on considère un véhicule électrique performant, cela signifierait qu'il faudrait recharger 5 kWh pendant la nuit. Avec une prise classique, cette recharge peut se faire en 2 à 3 heures. Le temps disponible est suffisant. Il sera possible, via des bornes intelligentes, d'éviter que tout le monde ne recharge en même temps. Ensuite, il faudra que les consommateurs adoptant des comportements vertueux puissent être récompensés", expose-t-il.