Vers une alliance VW Ford

L'annonce est attendue en début d'après-midi. Les deux géants de l'automobile pourraient unir leurs forces pour produire certains modèles et poursuivre le développement des véhicules électriques et autonomes.

Le suspense est à son comble. Volkswagen AG et Ford Motor Co ont annulé lundi soir, à la surprise générale, une conférence de presse commune prévue dans la capitale automobile américaine, Detroit.

Aujourd'hui, il est question d'une conférence téléphonique au cours de laquelle les deux géants devraient annoncer une alliance stratégique . Objectif: combiner leurs forces commerciales et pourvoir aux développements des véhicules électriques et autonomes. Sur ce créneau, ils font face à la concurrence des géants de la Silicon Valley (Uber, Tesla, Waymo...) aux poches pleines. L'alliance leur permettrait aussi d'économiser des milliards de dollars.

Mais que sous-entend cette alliance?

• Les deux groupes pourraient annoncer la production commune d'un véhicule commercial

• Il n'est pas exclu non plus qu'ils déclarent que Volkswagen produira des véhicules aux États-Unis dans des usines Ford

• La possibilité que des voitures Audi, marque premium de VW, soient produites dans des usines Ford aux États-Unis aurait aussi été évoquée

• Le géant allemand pourrait de son côté aider Ford en Europe, marché où le groupe américain perd de l'argent depuis près d'une décennie et où il vient d'annoncer des suppressions d'emplois non encore chiffrées et une revue de son portefeuille de marques